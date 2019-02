TRENTINO ART ACADEMY: OPEN DAY – 1 MARZO: ZANETTI, « puntare sulla cultura è fondamentale per rilanciare la nostra bellissima Provincia autonoma »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Trentino Art Academy: dopo il successo delle lezioni aperte arriva l’Open Day il 1 marzo. La direttrice Zanetti: “puntiamo sulla cultura”.

Manca davvero poco al quinto Open Day dalla nascita della Trentino Art Academy – Accademia di Belle Arti, prima vera Accademia di Belle Arti in provincia di Trento (dal 2017 abilitata a rilasciare titoli accademici in Design, Fashion Design e Graphic Design equipollenti a quelli di laurea) che orgogliosamente da qualche anno dirigo con passione e dedizione.

Perché puntare sulla cultura, per quanto mi riguarda, è un qualcosa di fondamentale per rilanciare la nostra bellissima Provincia autonoma. Dopotutto resto convinta che sia più che mai necessario ripartire dall’istruzione e dalla formazione per poter continuare a contribuire; fornendo talento e capitale umano ad una terra, un territorio, che proprio grazie a realtà come questa punta a mantenere salde le radici con ciò che ci circonda.

Trattenendo e attraendo i talenti, senza lasciarceli sfuggire: valorizzandoli, insegnando loro la bellezza e inserendoli in un contesto socio-economico tra i più prosperi a livello nazionale. Soprattutto nel campo artistico. La spinta a quella bellezza indiscussa del nostro bellissimo Trentino.

Un progetto che, con la richiesta di collaborazione all’Assessorato e all’Assessore alla cultura Mirko Bisesti, dopo l’accreditamento da parte della Provincia già nel 2017, cercheremo di migliorare. Per continuare a puntare su quella bellissima cosa che è la cultura. Madre fondatrice di tutte le cose.

Ad affermarlo è la direttrice della Trentino Art Academy-Accademia di Belle Arti Silvia Zanetti.