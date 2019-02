Transdolomites * Olimpiadi 2026 e mobilità: « al convegno del 26 febbraio interverrà l’Assessore Mattia Gottardi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





L’Associazione Transdolomites annuncia il convegno che si terrà al Muse il 26 febbraio 2019 sul tema delle Olimpiadi 2026 e le infrastrutture per la mobilità pubblica per le Dolomiti ed Alpi Centrali.

Per la Provincia Autonoma di Trento interverranno l’Assessore Mattia Gottardi, Assessore agli Enti Locali e rapporti con il Consiglio provinciale, che sostituirà l’Assessore Roberto Failoni, e Walter Kaswalder, Presidente del Consiglio Provinciale.

Per la Regione Veneto interverrà l’Assessora Elisa De Berti, per la Provincia Autonoma di Bolzano il Terzo Vicepresidente Daniel Alfreider e per la Lombardia L’Assessorato per la Montagna della Regione Lombardia.

*

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites