Transdolomites * LOTTERIA “ La Befana 2019 “: « Oltre 14 MILA i biglietti venduti nelle Valli dell’Avisio ed in Trentino » (ELENCO ESTRAZIONE PREMI)

Si è conclusa in modo molto positivo la quinta esperienza della lotteria “ La Befana di Transdolomites” che ieri pomeriggio (06.01.2019) ha vissuto le fasi finali con le estrazioni dei biglietti vincenti che ha avuto luogo nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Cavalese.

Oltre 14.000 i biglietti venduti nelle Valli dell’Avisio ed in Trentino che al netto delle spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa e parte del montepremi, anche in questa occasione, permette a Transdolomites di garantire una buona copertura economica per le attività che essa promuoverà nel corso del 2019.

Quella appena conclusasi è stata un’esperienza molto più costruttiva di quella degli anni precedenti in quanto essa è stata accompagnata in parallelo da una capillare azione d’informazione per quanto riguarda l’attività che Transdolomites svolge e le proposte in tema di mobilità pubblica.

Oltre 400 lettere sono state recapitate a mano alle aziende turistiche delle valli dell’Avisio. Il loro contenuto era costituito da una lettera di accompagnamento, il depliant di Transdolomites sulla proposta ferroviaria per il collegamento Trento-Penia, il fac simile del biglietto della lotteria, la scheda per una eventuale iscrizione all’associazione.

Tutto ciò ha permesso un’informazione porta a porta, il confronto con gli operatori economici delle valli e di constatare che sempre più matura la consapevolezza che la vera emergenza da affrontare nelle valli è quella della mobilità la necessità di investire in mobilità pubblica e affrontare alla radice il problema dei trasporti per riqualificare l’offerta turistica della regione dolomitica.

Da qui anche la soddisfazione di poter annoverare tra i nuovi soci per l’anno 2019 alcuni albergatori della valle di Fassa che si aggiungono a coloro che già da anni condividono con la nostra associazione oltre dieci anni di attività.

Azione di comunicazione e di coinvolgimento della pubblica opinione che continuerà con maggiore vigore nel corso di quest’anno anno che vedrà costituirsi anche il Gruppo di lavoro dedicato alla ferrovia dell’Avisio e che sta raccogliendo le prime adesioni.

Assieme agli ingegneri ferroviari esperti il gruppo sta raccogliendo le adesioni all’interno delle valli dell’Avisio, dalle Amministrazioni pubbliche agli operatori economici.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites