Terme di Comano (tn) * “La Comapagnia delle Illusioni”: « Enrico Ianniello ospite sabato 27 luglio nel salotto letterario della rassegna Trentino d’Autore »

Enrico Ianniello sarà ospite, sabato 27 luglio nel salotto letterario della rassegna Trentino d’Autore con “La Comapagnia delle Illusioni”.

Enrico Ianniello, una delle voci più sorprendenti della recente stagione letteraria italiana, ci regala una commedia ricca di svolte inaspettate e personaggi irresistibili, doppi, acutissimi. Come Antonio Morra, il cui nome in codice è o’ Mollusco, perché un nome in codice, per lavorare nella Compagnia delle Illusioni, è indispensabile, “un nome mellifluo, imprendibile”, come imprendibile deve essere al realtà dietro la finzione.

Sabato 27 luglio alle ore 17.00, Trentino d’Autore ospita Enrico Ianniello.

Il libro è una commedia ricca di svolte inaspettate e personaggi irresistibili.

Enrico Ianniello è attore, regista e traduttore. Formatosi presso la Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassmann, ha lavorato a lungo con la compagnia di Toni Servillo. Ha lavorato al cinema con Nanni Moretti e in Rai per diverse serie televisive. Il suo primo romanzo è del 2015 e s’intitola “La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin” (Feltrinelli): l’opera ha riscosso immediato apprezzamento e vinto il Premio Campiello Opera Prima, il Premio John Fante Opera Prima, il Premio Cuneo e il Premio Selezione Bancarella. Sempre per Feltrinelli è uscito nel 2019 il secondo romanzo dell’autore, “La compagnia delle illusioni”.