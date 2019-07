Strada Vino e Sapori – Trentino * Forti nel Gusto: « a Valdaone in Valle del Chiese terzo e ultimo appuntamento giovedì 1 agosto ore 15.30 »

Terzo e ultimo appuntamento con la nuova rassegna estiva della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino che fa vivere ai partecipanti un pomeriggio alla scoperta della storia e dell’enogastronomia del territorio.

Un modo nuovo per apprezzare la storia, che piace a grandi e bambini. È Forti nel Gusto, rassegna storico-culturale organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento – Assessorato alla Cultura nell’ambito di un progetto di valorizzazione e promozione del Circuito dei forti del Trentino.

Il terzo e ultimo appuntamento di questa prima stagione è in programma giovedì 1 agosto, ore 15.30, a Valdaone, Valle del Chiese. Edificato su uno sperone di roccia a quota 1.068 m tra il 1883 e il 1890 nei pressi dell’abitato di Praso, oggi comune di Valdaone, è dotato di cupole girevoli di acciaio e di corazze per cannoni, in vista dei progressi della tecnologia militare. Affascinante nella sua straordinaria complessità, conta 50 ambienti, articolati in quattro livelli degradanti verso il fondovalle, che ospitavano magazzini, dormitori, locali di servizio, polveriere. Rimodernato nel 1909-1910, fu disarmato prima del conflitto perché considerato obsoleto.

Il pomeriggio inizierà dalla Chiesa Parrocchiale di Praso da cui, in pochi minuti con un bus navetta, si raggiungerà il forte. A seguito della visita guidata della costruzione, si potrà degustare il pic-nic a base di eccellenze enogastronomiche 100% trentine, tra cui la Spressa delle Giudicarie DOP di Latte Trento, i salumi di Salumificio Val Rendena, il pane di Panificio Moderno, i vini di Azienda Agricola Filanda del Boron, l’Acqua Levico e le mele La Trentina.

A disposizione dei partecipanti, inoltre, comodi plaid per apprezzare comodamente la performance live del Nuovo Ensemble di Trento, che proporrà “Suoni naturali lavorati dalla musica”, concerto di elettroacustica di Sebastiano Beozzo, Francesco Dal Rì e Marco Matteo Markidis durante il quale ci si focalizzerà principalmente sul mondo sonoro degli insetti, che rivelano aspetti ritmici e melodici sorprendenti, rallentati e trasposti fino a farli rientrare nel nostro ambito acustico.

La quota di partecipazione è di 15 euro, comprensivi di visita guidata, degustazione enogastronomica con calice in omaggio e spettacolo musicale. L’evento non si terrà in caso di pioggia. Per info e prenotazioni, scrivere alla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino all’indirizzo info@stradavinotrentino.com o chiamare il numero 0461 921863.

“Forti nel Gusto” è organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il supporto de La Trentina, APT Alpe Cimbra, APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità Alta Valsugana Bersntol, Comunità delle Giudicarie e Consorzio BIM Valli del Chiese.