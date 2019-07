SOLEO SHOW * Miss Italia Trentino Alto Adige 2019: MISS BAR ALLA SPIAGGIA: « Il titolo è stato vinto da Giulia Filippi, studentessa 18enne di Pergine Valsugana » (foto)

Il consueto tutto esurito per l’apputamento con la bellezza e con l’attesa sfilata del Concorso Nazionale Miss Italia, che si è svolta martedì 16 luglio alle ore 21.00, sulla bellissima terrazza del Bar alla Spiaggia, località Campolongo, vicino a Basegla di Pinè per l’elezione di Miss Bar alla Spiaggia.

La serata è stata organizzata da Andrea Dallapiccola titolare del Bar Spiaggia, presentata e coordinata come di consueto da Sonia Leonardi, Esclusivista Regionale del Concorso Nazione Miss Italia, nonché titolare della agenzia di moda SoleoShow.

Nel tardo pomeriggio, le candidate Miss hanno sfilato per le vie del centro di Baselga di Pinè dove sono state ospiti per un aperitivo in riva al lago presso il Bar l’Imbarcadero e si sono prestate per qualche scatto fotografico. Lo shooting è proseguito poi sulle rive del bellissimo lago di Brusago.

Il titolo in palio per la serata di Miss Bar alla Spiaggia è stato vinto da Giulia Filippi 18 anni studentessa di Pergine Valsugana con la passione per la ginnastica

ritmica. Che oltre ad aggiudicarsi il lasciapassare per le finali regionali ha vinto anche un gioiello offerto dalla Gioielleria Iori di Pergine per Miluna. Sul podio assieme a lei sono salite la sorella genella Martina Filippi con la fascia di Miss Rocchetta, al terzo posto si è classificata la studentessa diciottenne di Trento Amy Bonetti, Miss Be Much si è qualificata la bella Janet Rizzi, 19 anni sutendessa di Avio, al quinto posto si è qualificata Hoda Elkihal, 18enne di Trento con origini marocchine, studentessa e pallavolista, sesta classificata è stata Deborah Didonè di Pergine Valsugana, 19 anni studentessa univeritaria di matematica con la passione per i viaggi.

Le ragazze sono state acconciate dallo staff del Salone Fascino di Rosanna Coser di Ravina, che da anni cura l’hair look delle miss dando loro anche utili consigli per valorizzare la loro bellezza. Durante la serata hanno sfilato in diversi momenti moda e coreografie divertenti, davanti alla giuria che come di consueto ha valutato bellezza, portamento e disinvoltura. In passerella hanno sfilato anche le creazioni del Centro Moda Canossa, con gli esclusivi e colorati capi realizzati dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.

Madrina della serata è stata la bellissima Giulia Cetto, 19 anni di Levico Terme che lo scorso anno vinse la sua prima fascia priprio al Bar Spiaggia. Da quella sfilata è partita la sua avventura nel Concorso Miss Italia arrivando alla serata televisiva in onda su LA7 in prima serata, con il titolo di Miss Cinema Trentino Alto Adige vinto nella finale regionale di Andalo.

Un ringraziamento va ai nostri media partner: Radio Nbc, i quotidiani l’Adige ed il Trentino, il Corriere del Trentino, Dolomiti.it, l’adigetto.it, la Gazzetta delle Valli, Bazar, Trentino Mese, La voce del Trentino, Rttr, Trentino tv, Agenzia Giornalistica Opinione, il Cinque.

Prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni provinciali della Bellezza: 17 luglio Hotel Solea Fai della Paganella, 18 luglio Cortina Sulla Strada del Vino, 23 luglio Canazei, 26 luglio Avio, 29 luglio centro commerciale Blue Garden, 30 luglio Storo, 1 agosto Ortisei, 2 agosto Mezzano.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata anche quest’anno per la sesta volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione. Nel 2017 proprio a Bressanone è stata eletta Alice Rachele Arlanch che divenne poi Miss Italia.

Se sei una ragazza di età compresa tra i 18 e i 30 anni con nazionalità o cittadinanza italiana, iscriviti gratuitamente al Concorso, o chiedi semplicemente informazioni a soleo@soleoshow.com oppure chiama lo 0461 239111

Sarai invitata a partecipare ad una sfilata e potrai così vivere un’esperienza divertente e unica!