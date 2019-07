SOLEO SHOW * Miss Italia Trentino Alto Adige 2019: « a Canazei ELETTA Miss Miluna Marianna Obrelli, 19ENNE di Lavis impIegata nell’azienda di famiglia » (FOTO)

Martedì 23 luglio alle ore 21.15 all’interno del Teatro Gran Tobià di Canazei si è svolto per il quindicesimo anno consecutivo, l’atteso appuntamento con la sfilata di Miss Italia. La serata è stata organizzata come di consueto, dalla Union Hotels ed è stata presentata con la solita professionalità da Sonia Leonardi, Esclusivista Regionale del Concorso Miss Italia.

Nel tardo pomeriggio le miss si sono presentate ai numerosi turisti presenti nel centro di Canzanei a bordo delle auto messe a disposizone dal concessionario Rotalnord di Trento per Nissan, presentazione a cui è seguita la cena offerta dalla accogliente e gentilissima Famiglia Nicolodi presso l’elegante stube dell’Hotel Dolomiti. A curare hair look delle ragazze è stato lo staff del Salone Vanity Hair di Francesca Bernard che da anni collabora con la Soleoevents.

A sfilare in passerella, alle ore 21.00, sono state una ventina le ragazze tra i 18 e i 30 anni, provenienti da tutta la Regione, che si sono proposte in passerella con eleganti abiti da sera e con gli istituzionali body Miluna. Hanno inoltre indossato i colorati ed esclusivi abiti a Kilometro zero, creati dagli studenti del Centro Moda Canossa di Trento, che ogni anno vede aumentare le iscrizioni di chi sogna di diventare un bravo stilista.

La vincitrice, incoronata da Walter Nicolodi, oltre ad aggiudicarsi un prezioso gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Dolomiti di Canazei ha ricevuto il lasciapassare per le Finali Regionali, che iniziano il 3 agosto a Fiera di Primiero, proseguendo poi il 5 agosto a Gais, il 7 agosto ad Andalo, 11 agosto a San Vigilio di Marebbe, il 13 agosto a Cles e il 16 agosto a Folgaria. Sul podio sono salite anche altre 5 ragazze che bagnate dallo spumante Mas dei Chini, si sono qualificate a pieni voti.

A vincere il titolo di Miss Miluna Canazei è stata la bella Marianna Obrelli, 19 anni di Lavis, lunghi capelli castani ed occhi celesti, impiegata nell’azienda di famiglia che si occupa di idraulica, con la passione per la moto. La fascia di Miss Bellezza Rocchetta è stata vinta da Ginevra Arcese, 18 anni studentessa di Trento con la passione per la danza e per il canto. Al terzo posto si è fasciata la bionda Elisa Toller, 20 anni di Folgaria, studentessa ed impegata. Miss Be Much è Floriana Dernjani, 19 anni segretaria di Ortisei. Al quinto posto si è qualificata Siria Candigliota, 20 anni di Arco in cerca di lavoro. Sesta classificata è Sofia Caola, 19 anni studentessa di Pinzolo, appena rientrata da un anno dagli stati uniti. Si è aggiunta sul podio anche Sofia Much 19 anni di Trento, studentessa amante degli sport estremi.

La finalissima Regionale per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata anche quest’anno in Alto Adige e precisamente nella esclusiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Sophie Agnese Krause e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

La serata è stata seguita come sempre da tutti i media a cui va il nostro ringraziamento: l’Adige, il Trentino, Bazar e Trentino Mese, L’Adigetto.it, Rttr, Trentino Tv, La Gazzetta delle Valli, il Dolomiti.it, Agenzia giornalista opinione e Radio Italia anni 60.

Di seguito le prossime sfilate provinciali: 26 luglio Avio, 29 luglio al Blue Garden di Riva del garda, 30 luglio a Storo, 1 agosto ad Ortisei e 2 agosto a Mezzano.

Sonia Leonardi sprona le ragazze a vincere la timidezza e ad iscriversi per vivere un’esperienza diversa e per divertirsi. Si creano nuove amicizie e possono nascere delle buone opportunità lavorative nel campo artistico.

Le sfilate di Miss Italia sono dei veri e propri casting per conocsere meglio le ragazze che potranno poi anche collaborare con noi. Infatti quasi tutte le nostre modelle ed hostess, hanno iniziato partecipando a Miss Italia.

Credere nei sogni è ancora possibile e non dobbiamo mai smettere di farlo.

