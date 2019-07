SOLEO SHOW * Miss Italia Trentino Alto Adige 2019: « ELETTA miss LAGUNDO Allison Quarta, 22enne studentessa universitaria di Storo » (FOTO)

Si è conclusa anche la nona tappa dell’80°Concorso Nazionale di Miss Italia. Infatti sabato 20 luglio i riflettori si sono accesi alle 21.15 a Lagundo nella sala della cultura, nel cuore del paese, dove si è disputata la sfilata per l’assegnazione del titolo provinciale di MISS Lagundo.

La manifestazione è stata voluta e sostenuta dalla Associazione Turistica e diversi sponsor locali, con l’aiuto dell’assessore alla cultura di lingua italiana, Cesare D’eredità, che ha aperto la serata con un saluto agli ospiti.

Sul palco sono salite 20 bellissime ragazze tra i 18 e i 30 anni, truccate dal Salone Elisir di Merano e provenienti da tutta la Regione, presentate e coordinate nella regia dalla professionale Sonia Leonardi, titolare della Soleoshow modelagency esclusivista per il Trentino Alto Adige del marchio Miss Italia. Lo show ha visto oltre alla bellezza, protagonista della serata anche un flash della collezione moda del Centro Moda Canossa e una sfilata di moda mare.

Le acconciature delle Miss sono state curate da Miranda e dal suo staff del salone Divina Hairstudio di Merano, che da anni collabora con il concorso curanto hair look delle concorrenti.

La vincitrice del titolo di Miss Lagundo, incoronata dal presidente di giuria Elisabeth Wolf, è stata Allison Quarta, 22enne studentessa universitaria di Storo. Una bellezza semplice che ha vinto sulle altre candidate. Sul podio assieme a lei anche alle altre 5 ragazze che accederanno alle Finali Regionali e da li andranno direttamente alla Finalissima per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige, che sarà anche quest’anno ospitata nella suggestiva ed elegante cornice di Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto.

Miss Rocchetta è stata eletta la diciottenne studentessa di Riva del Garda Sara Filla, terza classificata è stata Erica Bolognani quasi diciottenne studentessa di Trento, Miss Be Much è Valentina Ferragina, 23enne neo laureata in ostetricia di Bolzano, Miss Radio Nbc è Stefania Coletti, 20 anni di Trento prossima studentessa in medicina e chiude il podio Hoda El Kihal, 19 anni studentessa di Trento.

Prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni provinciali della Bellezza: 23 luglio Canazei, 26 luglio Avio, 29 luglio centro commerciale Blue Garden, 30 luglio Storo, 1 agosto Ortisei, 2 agosto Mezzano.

Madrina della serata è stata la bellissima Nicole Nietzsch, di Merano, che lo scorso anno dopo aver vinto la fascia a Cortina si è qualificata alla Finale Regionale di Fiera di Primiero ed è approdata alla finale televisiva su LA7 tra le 30 ragazze più belle d’italia.

Ospiti della serata, molto applauditi, sono stati Manuel Walzl e Jaqueline Pirchler, per la scuola di danza sportiva Lunika di Lagundo, che si sono esibiti in due balli di coppia molto coinvolgenti: un cha cha cha e un jive. Entrambi sono stati anche i vincitori della scorsa edizione del Festival Talent show.

Un sentito ringraziamento va ai media partners, della serata che dedicano sempre molto spazio alle nostre iniziative: Radio Nbc, Alto Adige tv, Rttr, ladigetto.it, Agenzia Giornalistica Opinione, Dolomiit.it, il Corriere del Trentino, la Gazzetta delle Valli, il quotidiano l’Adige, il quotidiano il Trentino e il quotidiano Alto Adige, Video33 e Sdf.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite fino a metà agosto per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative. Soleo@soleoshow.com 0461.239111