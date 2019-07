SOLEO SHOW * Miss Italia Trentino Alto Adige 2019: « ELETTA Miss Cortina sulla strada del Vino Giulia Filippi, 18ENNE studentessa di Pergine Valsugana » (FOTO)

Eletta Miss Cortina sulla strada del Vino. Piazza affollata, giovedì 18 luglio, per il quarto anno consecutivo per l’appuntamento con la bellezza, nella suggestiva Piazza San Martino a Cortina sulla strada del vino, dove si è disputata l’ottava tappa provinciale, e la seconda serata in Alto Adige del Concorso Nazionale Miss Italia.

Ogni anno aumentano le Piazze dell’Alto Adige che ospitano le sfilate del Concorso Nazionale Miss Italia. Sono infatti molte le località in cui siamo presenti con la nostra manifestazione di bellezza più importante d’Italia da giugno ad agosto. 1 agosto ad Ortisei, 5 agosto a Gais, 11 agosto San Vigilio di Marebbe e 18 agosto a Bressanone.

La serata, è stata riconfermata dal Comune e dall’Associazione Turistica, in sinergia con numerosi aziende locali, ha visto protagonista la bellezza, la buona gastronomia ed ottima musica. Ricordiamo che nel 2017 Alice Rachele Arlanch ha iniziato il suo percorso proprio da qui, con il titolo di Miss Cortina sulla strada del vino ed ha poi proseguito arrivando fino alle Finali Nazionali, vincendo il titolo di Miss Italia.

I riflettori si sono accesi puntuali alle ore 21.00, con una ventina di candidate provenienti da tutta la Regione, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che presentate da Sonia Leonardi, sono state le protagoniste di una elegante sfilata di moda con abiti da sera, body istituzionali, e a seguire con le colorate uscite casual del Centro Moda Canossa, che ha proposto gli outfit disegnati dai giovani futuri stilisti. Durante il pomeriggio le Miss si sono divertite diventando le protagoniste di shooting con le auto Nissan della concessionaria Rotalnord.

Tutte le ragazze sono state curate nel look dallo staff di professioniste del Salone AtmosfHair di Johanna e Silke di Cortina s.s.d.v., che ha proposto tutte le novità della tendenza hair fashion del momento.

Molto apprezzato dal pubblico anche il gioco offerto da Radio Dolomiti, che ha regalato al vincitore 2 biglietti per il concerto degli Alphaville ai giardini Castel Trauttmansdorff di Merano l’8 agosto.

Una giuria delle grandi occasioni, presieduta dal Sindaco Manfred Mayer, ha valutato le ragazze nei diversi momenti delle sfilate. Madrina della serata è stata la bellissima Nicole Nietzsch, di Merano, che lo scorso anno dopo aver vinto la fascia a Cortina s.s.d.v si è qualificata alla Finale Regionale di Fiera di Primiero ed è approdata alla finale televisiva su LA7 tra le 30 ragazze più belle d’italia.

La vincitrice del titolo di MISS Cortina, è stata Giulia Filippi, 18 anni studentessa di Pergine Valsugana che oltre al gioiello offerto da Miluna e dalla gioielleria Piffer di Trento, ha vinto un biglietto per il concerto degli Alphaville che si svolgerà nei giardini del castel Trauttmansdorf di Merano offerto da Radio Dolomiti e si è qualificata per le Finali Regionali. Giulia aveva già vinto un primo posto al Bar Spiaggia qualche giorno fa, e quindi si è portata a casa un doppio podio. Miss Rocchetta, e quindi medaglia d’argento è stata Izabella Lamallari 18 anni, studentessa di Levico Terme, medaglia di bronzo è stata Valentina Ferragina 23 abbi di Bolzano, laureata ostetricia con la passione per la danza, Miss Be Much è Sara Fill 18 anni di Riva del Garda, studentessa ed istruttrice di Wind surf, al quinto posto, le ventenne commessa di Trento Anastasia Fiore, e a chiudere il podio è stata Alice Manfredi 18 anni di Rovereto, studentessa e ballerina.

Tutte 6 le ragazze accederanno alle Finali Regionali e da li andranno direttamente alla Finalissima per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige, che sarà anche quest’anno ospitata nella suggestiva ed elegante cornice di Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto.

Prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni provinciali della Bellezza: 23 luglio Canazei, 26 luglio Avio, 29 luglio centro commerciale Blue Garden, 30 luglio Storo, 1 agosto Ortisei, 2 agosto Mezzano.

A Cortina non solo bellezza, ma anche la quarta tappa del Festival Talent Show. Il format ideato da Sonia Leonardi che valorizza giovani talenti nel campo artistico. Sul palco si sono esibite per prime Sara e Greta Ballerini due sorelle di Merano che hanno cantato un grintoso pezzo degli ACDC, laria e Giulia Tonini, due gemelle di Trento con la grande passione del canto e della musica. Ad esibirsi per seconda è stata la bravissima Claudia Barelli di Rovereto, artista a 360gradi che ha cantato un pezzo impegnato di. Terza esibizione per Alice Felicetti, 20 anni di Ospedaletto, con la passione per le arti circensi che ha proposto un esibizione semplice ma d’effetto usando la contact e le palline. Quarta esibizione di danza moderna per Alice Manfredi e Anastasia Semboroswy.

Sul podio del Talent un parimerito, Claudia Barelli e il duo di danza moderna Alice e Anastasia, che proseguono quindi per le Finali Regionali che si svolgeranno ad agosto ad Andalo, San vigilio di Marebbe e Folgaria.

Un sentito ringraziamento va ai media partners, della serata che dedicano sempre molto spazio alle nostre iniziative: Radio Dolomiti, Trentino tv, Alto Adige tv, Rttr, Bazar e Trentino Mese, Sdf, Video33, ladigetto.it, Agenzia Giornalistica Opinione, Dolomiit.it, la Gazzetta delle Valli, il quotidiano l’Adige, il quotidiano il Trentino e il quotidiano Alto Adige.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative. Soleo@soleoshow.com 0461.239111