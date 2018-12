Soccorso Alpino – Trentino * incidente con trattore: ” Intervento a Selva Piana (Cavedago) “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Intervento di soccorso a Selva Piana (Cavedago) per una persona coinvolta in un incidente nel bosco.

Tre squadre di terra dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino sono intervenute questo pomeriggio in soccorso a un uomo di Andalo coinvolto in un incidente sul trattore mentre stava tagliando legname nei boschi di Selva Piana (Cavedago). La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata verso le 14 dai compagni che erano con lui, dopo che il trattore sul quale stava lavorando è stato investito da un tronco.

Insieme agli uomini del Soccorso Alpino sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l’equipe sanitaria che hanno provveduto a liberare l’uomo dal trattore, prestare le prime cure e trasportarlo fino all’ambulanza. Il paziente è stato consegnato all’elicottero, atterrato nel campo sportivo di Cavedago, per essere elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.