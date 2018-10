SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * PRECIPITAZIONI: ” INTERVENTO DI RECUPERO DI UNA FAMIGLIA VENETA BLOCCATA AL LAGO FEDAIA A QUOTA 2.000 M “

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. intervento di recupero di una famiglia bloccata al Lago Fedaia. I Tecnici dell’Area Operativa Settentrionale del Soccorso Alpino Trentino sono stati allertati alle 16:45 per prestare soccorso a una famiglia veneta composta da padre e due bambini bloccati in località Lago Fedaia a una quota di circa 2.000m che, dopo aver passato la notte al Rifugio Fedaia, non sono riusciti a rientrare a valle viste le condizioni impraticabili dei sentieri e delle strade spesso franate e interrotte. Vista l’assenza di corrente elettrica nella zona e la difficoltà di comunicazione, oltre alla difficoltà per i soccorsi di raggiungere la località e visto il sopraggiungere della notte è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Le persone sono state recuperate incolumi e trasferite a Trento.

Il Soccorso Alpino Trentino è comunque impegnato intensamente dalla giornata di ieri in molte zone del Trentino, oltre che per interventi specifici, anche a supporto dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di Protezione Civile.