Soccorso Alpino – Trentino * Incidente in parete sulla via La Luna Argentea (Dro): ” trasportato al Santa Chiara climber altoatesino “

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Incidente in parete sulla via La Luna Argentea (Dro). Questa mattina un climber altoatesino del 1955 è stato soccorso sulla via La Luna Argentea (Dro). L’uomo stava affrontando da primo di cordata il primo tiro della via, quando ha perso l’appiglio ed è scivolato per alcuni metri sbattendo sulla roccia. I suoi compagni lo hanno calato fino alla base della parete ed hanno subito chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 11.15.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero e di una squadra di terra a supporto dell’equipaggio. Il ferito è stato stabilizzato dall’equipe medica, verricellato sull’elicottero e trasportato con politraumi all’ospedale Santa Chiara di Trento.