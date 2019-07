Siracusano (FI) * Carabiniere ucciso: « Condivido la proposta di Carfagna, spostare i fondi del reddito di cittadinanza su forze dell’ordine »

Carabiniere ucciso, Siracusano (FI): “Condivido la proposta di Carfagna, spostare i fondi del reddito di cittadinanza su forze dell’ordine”.

“In linea con l’orientamento delle proposte emendative presentate da Forza Italia nel dl sicurezza bis, per l’ampliamento dei contingenti militari e per lo stanziamento di risorse del comparto sicurezza, chiediamo che il Governo destini più risorse in favore delle forze dell’ordine, utilizzando i fondi investiti sul reddito di cittadinanza, che non ha prodotto alcuno dei risultati auspicati”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano.

“Ciò che è accaduto a Roma – conclude la Componente della Commissione Giustizia – con il tragico omicidio di un carabiniere è solo la punta di un iceberg che merita maggiore attenzione. È per tale ragione che condivido pienamente la proposta di Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia, affinché siano garantiti stipendi dignitosi e nuove assunzioni nelle forze dell’ordine.