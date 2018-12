settimanale ‘ SPY ‘ LA PRIMA INTERVISTA CON GIULIA SALEMI: ” HO PERSO IL GFVIP, MA HO VINTO L’AMORE DI MONTE, MAMMA ORA ESCI DALLA MIA VITA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Giulia Salemi, la semifinalista del “Grande Fratello Vip 3”, ha scelto il settimanale Spy in edicola da venerdì 7 dicembre per la sua prima intervista post-reality. «Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa», racconta la “persiana”. «La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue ospitate in tv, con la storia del rito magico a Casa Signorini – che poi voglio capire cosa avesse di magico -, ha creato un boomerang che si è ritorto solo e unicamente contro di me.

Non si è resa conto, ma purtroppo mi ha fatto del male. Prendo le distanze da lei. Anzi, faccio un appello: non invitatela più, vi prego. Sono capace di difendermi e di sostenermi da sola, le chiedo solo di lasciarmi vivere».

La Salemi ha parlato anche di Francesco Monte, con cui è nato un flirt: «Mi hanno dato della “zerbina” di Monte, ma io stavo solo proteggendo il suo momento così delicato con enorme rispetto e non volevo essere un peso. Fra dentro la Casa ha fatto un altro tipo di percorso: ha scacciato definitivamente i suoi fantasmi e già questo gli fa onore».

Poi aggiunge: «Quanto durerà? Potrò rispondere quando inizieremo a viverci nel quotidiano. Io e Fra non siamo tipi da sesso sotto le telecamere. Hanno anche detto che abbiamo consumato. Falso. Quello che succederà, sarà lontano dagli occhi di tutti.»