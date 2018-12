settimanale ‘OGGI ‘* LE FOTO E LA TESTIMONIANZA DI LUIGI FAVOLOSO, IL FIDANZATO DI NINA MORIC, PICCHIATO E PORTATO ALL’OSPEDALE PER AVER DIFESO UNA DONNA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il settimanale Oggi, in edicola da domani, pubblica le foto dell’aggressione subita da Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, a opera di uno sconosciuto che stava importunando una ragazza. E le testimonianze dei protagonisti della rissa, costata al protagonista del «Grande Fratello» un temporaneo ricovero in ospedale e 4 giorni di prognosi.

Racconta Nadia, 26 anni: «Stavo facendo manovra con la macchina e a un certo punto un uomo è sbucato dal nulla con aria aggressiva, urlandomi parolacce, come se avessi rischiato di urtarlo. Luigi, che io non conoscevo, è venuto in soccorso. Mi ha detto: “Va tutto bene? E io: “Non proprio”. Luigi gli è arrivato alle spalle, appena quello si è girato gli ha tirato la borsa in faccia e si è dileguato».

E dice a Oggi Luigi Favoloso: «Quando sono intervenuto c’era un sacco di gente che faceva finta di non vedere la ragazza in difficoltà. Io ci ho riflettuto tre secondi, poi mi sono detto: probabilmente non succederà nulla ma se dovesse mai succedere qualcosa non ci dormirei più la notte».