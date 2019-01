settimanale “ oggi “ * EVA HENGER: « CANNAGATE ALL’ISOLA DEI FAMOSI, HO DETTO LA VERITà E ORA DENUNCIO FRANCESCO MONTE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Eva Henger ha deciso di raccontare in esclusiva a Oggi , in edicola da domani, gli ultimi sviluppi del “Cannagate” all’Isola dei famosi, con le sue accuse a Francesco Monte di aver fumato marijuana. Sulla querela presentata contro di lei dall’ex concorrente poi squalificato dice: «È una denuncia per diffamazione… fatta prima che Striscia la notizia lo inchiodasse con l’analisi dei video e nella denuncia ha fatto un riferimento alla produzione che lo difendeva. Era sicuro che non sarebbe uscita mai la verità». E poi: «Denuncia la mia partecipazione a Domenica live, ma non denuncia invece la mia partecipazione ad altri programmi Mediaset.

Ero già stata a Verissimo, e nello stesso studio dell’Isola dove avevo raccontato di nuovo la cosa. Per non parlare di Striscia. La diffamazione secondo loro c’è stata solo ed esclusivamente a Domenica live! Ma io lì sono andata solo per difendermi e lo ribadisco: mi avevano insultata in tutti i modi dandomi della bugiarda, e difendermi mi pareva il minimo». E ancora: «Sono sicurissima che io verrò assolta o questo procedimento archiviato perché non sussiste diffamazione: ho affermato cose vere e ho dovuto rendere pubblico quanto accadeva solo perché stavo rispettando un contratto nel quale era scritto che “tutti i concorrenti sono obbligati a riferire irregolarità all’interno del programma”».

A Oggi la Henger annuncia anche di voler passare al contrattacco e di essere per questo andata all’ambasciata dell’Honduras, lo stato dove si trovavano i concorrenti dell’Isola dei famosi e si sarebbe consumato l’illecito: «Ho intenzione di presentare una denuncia. Per i reati commessi in Honduras non esiste la prescrizione e io a causa dei comportamenti di Monte ho affrontato dei rischi. Su Francesco Monte potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale». E alla domanda se intenda denunciare anche la casa di produzione Magnolia risponde: «Lo sto valutando, ho diversi argomenti».