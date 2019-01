settimanale “ OGGI “ * CHRISTOPHER LAMBERT: « GRAZIE A BARBARA D’URSO HO TROVATO L’AMORE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





«Camilla è una delle persone più interessanti e intelligenti che abbia conosciuto. È una combinazione miracolosa: mentalmente può avere 12 anni, o 30, oppure 80. È profonda, contiene molte donne, molte età. Questo mi piace da morire. Perché io, invece, sono abbastanza incline ad avere sempre 12 anni».

Per la prima volta, con un’intervista a OGGI, Christopher Lambert parla della relazione che vive da quattro mesi con l’attrice Camilla Ferranti, conosciuta sul set della «Dottoressa Giò», attualmente in onda su Canale 5 con protagonista Barbara d’Urso.

Dice l’attore francese, noto in Italia anche per la sua lunga relazione con Alba Parietti: «Diane Lane è l’unica tra le mie donne che sarebbe stata una buona madre. Mi sono detto: “Se non fai un figlio con lei, non sarai mai papà”… Lei non mi ha mai voluto cambiare. Tutte le fidanzate, nel giro di sei mesi, vogliono trasfigurarti. Ma io sono felice come sono… Camilla non farà quell’errore».

Lambert confida che la Ferranti ha “passato l’esame” di sua figlia: «È vero che a Camilla ho regalato un anello. Se la sposo? Voi vi fissate con i simboli, ma io Camilla l’ho presentata a mia figlia, che è ancora più importante. Ed Eleanor mi ha scritto un messaggio lungo, bellissimo. Mi ha detto che Camilla è amazing, fantastica».

E di lei come attrice dice: «Fantastica. È genuina, pura. Sa, siamo dello stesso segno: l’Ariete. L’astrologia non guida la mia vita, ma, insomma, delle piste me la dà. C’è qualcosa di molto buffo, in lei, e qualcosa, da qualche parte, di molto triste. Anch’io sono così. È un essere umano meraviglioso, è un’attrice meravigliosa».

Infine, nell’intervista a OGGI, torna sull’incidente occorso sul set a Barbara d’Urso: «Dovevamo lottare e io non recito, divento il personaggio che interpreto. Un cazzotto mi è sfuggito, ma l’ospedale, dai… È un po’ esagerato! Barbara non avrebbe mai potuto girare “Highlander”: sono ancora pieno di cicatrici».