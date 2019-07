SETTIMANALE “OGGI“ * BRAD PITT: « NON SOPPORTO LEO DICAPRIO, LUI NON SA RECITARE »

E l’amicizia è un filo conduttore di «C’era una volta… a Hollywood» di Quentin Tarantino con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Il primo dice del secondo in un’intervista a OGGI, in edicola da domani: «La mia parte è la migliore? Non è male quella di Leo, peccato che non sappia recitare», dice ridendo. Per concludere: «Chi è il mio migliore amico? Non è una persona singola. Ho un gruppo d’amici da 30 anni che ho avuto la fortuna di incontrare quando stavo iniziando qui a Hollywood.

Sono arrivato qui con una vecchia auto e 50 dollari in tasca ed è stato prezioso conoscere persone giuste». E alla domanda se grazie alla lavorazione del film è diventato amico di DiCaprio risponde: «No, è un tizio insopportabile» (e ride).