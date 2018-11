Set Distribuzione * maltempo: ” conclusa in trentino la fase dell’emergenza, tornato alla normalità il servizio elettrico “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Set Distribuzione: conclusa la fase dell’emergenza il servizio elettrico è tornato alla normalità ovunque. Dopo i danni provocati dal devastante maltempo che ha colpito il Trentino, il servizio elettrico è tornato alla normalità ovunque, anche nelle aree più isolate, grazie al lavoro di oltre 200 tecnici di Set e delle imprese che ininterrottamente hanno operato con professionalità e dedizione per ripristinare il servizio di distribuzione elettrica nel più breve tempo possibile.

Set Distribuzione gestisce le reti di media e bassa tensione in gran parte della provincia ed ha visto più di un terzo delle proprie linee gravemente danneggiate dalla caduta di alberi e dal forte vento. Anche a causa dei guasti sulla rete ad alta tensione, durante le prima fasi dell’emergenza quasi 80.000 utenze distribuite su tutto il territorio provinciale hanno subito interruzioni della fornitura.

Grazie ai sistemi di telecontrollo della rete sono state rapidamente isolate le tratte guaste per poi procedere alla riparazione o all’installazione di decine di gruppi elettrogeni che sono ora in fase di rimozione. Superata l’emergenza SET proseguirà il proprio impegno per i prossimi 6/8 mesi nei lavori di ripristino definitivo di tutte le linee.

Set Distribuzione desidera ringraziare tutto il sistema di Protezione Civile, i Sindaci, le Istituzioni ed i Volontari che con il loro supporto hanno concorso nel gestire nel modo migliore la situazione, permettendo alla società di intervenire più efficacemente.

La società desidera esprimere un grazie a tutti i cittadini che, nonostante il momento di grande difficoltà, hanno reagito con razionalità e spirito di collaborazione permettendo a tutti di operare al meglio.