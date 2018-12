(leggi le altre news di Opinione) senato della repubblica * Scomparsa Antonio Megalizzi: Casellati, ” Oggi è una giornata di lutto per il nostro Paese, per l’Europa e per la democrazia “ Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:



Scomparsa Antonio Megalizzi: dichiarazione del Presidente del Senato."La scomparsa del giornalista Antonio Megalizzi ci colpisce e ci addolora fortemente. Un pensiero commosso alla famiglia per questa tragedia che si è consumata a Strasburgo". Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Alberti Casellati, interrompendo il suo intervento all'Università Federico II di Napoli. "Oggi è una giornata di lutto per il nostro Paese, per il mondo del giornalismo, per l'Europa, per la democrazia. La sua memoria potrà essere onorata solo lottando affinché pace e giustizia prevalgano sulla violenza e la sopraffazione" ha concluso.

