Scuola Infanzia Antonio Tambosi * open Day: « ” porte aperte ” alla materna Sabato 2 febbraio dalle 8.30 alle 13.00 »

Sabato Open Day alla materna Tambosi. Sabato 2 febbraio dalle 8.30 alle 13.00 “porte aperte” alla scuola dell’infanzia Tambosi di via Ferruccio 4 a Trento. L’Open Day permetterà a genitori e familiari interessati di conoscere con i loro bambini la “materna” Tambosi in vista della scadenza delle iscrizioni di venerdì 8 febbraio. Inoltre, sempre fino a venerdì sarà possibile visitare la scuola tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.00, oppure il pomeriggio su appuntamento (telefonare per questo al 3482477546 o scrivere a scuolamaterna.tambosi@gmail.com).