scc * Grande Fratello, la sessuologa Spina: ” Cecchi Paone potrebbe esplodere e saltare addosso a Fabio Basile “

La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

“Cecchi Paone potrebbe esplodere e saltare addosso a Fabio Basile e sarebbe assolutamente lecito – ha detto la Dott.ssa Spina- gli studi sulle carceri ce lo dimostrano. In contesti in cui c’è privazione della libertà, cosa che avviene al Grande Fratello ma per motivi differenti, si trovano delle vie alternative per esprimere la propria sessualità.

Perché quello che può essere un desiderio o una pulsione, se è vero che in parte viene sopita perché c’è meno possibilità di esprimerla, dall’altra parte in realtà nel momento in cui si presenta si cerca diciamo di esaudirla in forme alternative come lo sport o con forme di accoppiamento che magari in un contesto più quotidiano non avverrebbero, in qualcosa di più di una banale carezza.”

