SAVOI (LEGA) REPLICA A TONINI (PD) * sentenza lupi e orsi cassazione: « Oggi vince la Lega del Trentino, vince chi ha sempre tenuto una linea corretta ed univoca sui grandi carnivori »

Tonini chi sei o ci fai ? Il capigruppo del Pd in Consiglio provinciale Giorgio Tonini si rallegra oggi per la sentenza della Cassazione relativa alla gestione dei grandi carnivori. Desidero ricordare al collega Tonini che il suo partito Pd (“perde dappertutto”) non votò sul finire della scorsa legislatura la proposta dell’allora Assessore all’ Agricoltura, Michele DallaPiccola, finalizzata al potere abbattere i grandi carnivori..

Io c’ero in aula e la ho votata. Perciò; Tonini stai zitto. Oggi la sentenza della Cassazione dà ragione a noi della Lega, che da sempre siamo stati contrari alla importazione volontaria voluta dal centro sinistra, falsamente autonomista. Oggi vince la Lega del Trentino, vince chi ha sempre tenuto una linea corretta ed univoca sui grandi carnivori…

Il resto è noia… maledetta noia.

*

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale Lega