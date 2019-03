sat * “ Accompagnatori Sezionali di Escursionismo “: « al via il secondo Corso organizzato dalla Scuola Provinciale del CAI Alto Adige »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





E’ programmato nella prossima metà di maggio il secondo Corso di formazione per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo organizzato dalla Scuola Provinciale del Cai Alto Adige e a tal proposito la Scuola Provinciale ritiene propedeutico dedicare una breve serata di presentazione del corso, da tenersi congiuntamente per tutte le Sezioni Sat nella serata di venerdì 15 marzo, alle ore 20,30 nella sede della Sat sezione Bindesi-Villazzano presso il centro Don Onorio Spada, Via Valnigra, 2 a Villazzano.

Il corso ha l’obbiettivo di formare i soci attivi delle sezioni (capi-gita e componenti delle commissioni escursionismo) a gestire con la miglior formula organizzativa possibile le attività organizzate in ambito sezionale, approfondendo e sviluppando tecniche escursionistiche e metodologie di accompagnamento nelle attività di montagna.

Conseguire la qualifica di Ase è la prima fase di un percorso formativo orientato al titolo di AE Accompagnatore di Escursionismo di 1° livello.

Durante il corso saranno illustrati aspetti relativi al corso di formazione e qualifica della figura dell’Accompagnatore Sezionale assieme ai componenti della SPE (Scuola Provinciale Escursionismo).

All’incontro sono invitati tutti i collaboratori e Capi Gita interessati ad intraprendere il percorso formativo e di qualifica Ase.

Per questioni logistiche è gradita una conferma di partecipazione presso l’indirizzo di posta elettronica al Presidente dell’otto Escursionismo Sat Biasi Enrico <enrico.biasi@gmail.com> o telefonicamente al 348-3731534 dopo le ore 18,00.