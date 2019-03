sap – sindacato autonomo polizia * sport: Paoloni, « supporters mandano poliziotti in ospedale e colpiscono funzionario con calci al volto, Daspo a vita per i tifosi del crimine »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Tifosi mandano poliziotti in ospedale e colpiscono funzionario con calci al volto. Paoloni (Sap): «Daspo a vita per i tifosi del crimine»

«Non si è trattato di scontri che hanno richiesto l’intervento della Polizia, ma di una vera e propria retata violenta nei confronti dei colleghi, uno dei quali colpito con un violento calcio in pieno volto». Ad affermarlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

«I sedicenti tifosi a bordo di un autobus, hanno intimato all’autista di fermarsi e, scesi a volto coperto, si sono scagliati contro la Polizia. Questa è pura delinquenza che nulla ha a che vedere con lo sport e con il tifo per la propria squadra. Per i delinquenti identificati chiediamo che sia applicato un daspo a vita oltre al carcere. Chi tenta di sovvertire l’ordine – conclude Paoloni – organizzando agguati alla Polizia, merita di finire in galera».