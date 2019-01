RTL 102.5 * NUOVO ALBUM di Fedez “PARANOIA AIRLINES”: « iN DIRETTA l’evento DA PIAZZA DUOMO A MILANO VENERDì 25 GENNAIO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Venerdì 25 gennaio Rtl 102.5 seguirà in diretta un grande evento: per la pubblicazione del nuovo album di Fedez “Paranoia Airlines” la prima radio d’Italia trasmetterà da Piazza Duomo a Milano dalle 15.00 alle 17.00 con “The Flight”.

Per due ore Fedez e Chiara Ferragni saranno in conduzione con La Zac per raccontare il suo ritorno discografico e il tour che da marzo lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.

L’appuntamento sarà anche un modo per accompagnare i fan all’instore delle 17.30 che Fedez terrà in Piazza Duomo per incontrare il pubblico e firmare le copie di “Paranoia Airlines”.

Rtl 102.5 è partner del tour di Fedez .