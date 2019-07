ROSSINI (PATT) * UCCISIONE CARABINIERE: « UN LUTTO PER LE ISTITUZIONI, COME DONNA ‘GRAZIE’ PER IL SENSO DI SICUREZZA CHE CI DATE »

“In questo mio primo anno in parlamento ho partecipato a molti incontri con tutti i corpi delle Forze dell’Ordine inclusi dei Carabinieri, venendo più a conoscenza del lavoro spesso fatto di sacrifici di chi da giovane entra nell’Arma e per buona parte della sua vita vive da pendolare lontano dalla sua famiglia. Come donna poi ho sempre sentito maggior fiducia muovendosi per le vie delle città, in stazioni o sui treni quando vedevo la loro presenza. A loro e alla famiglia del carabiniere ucciso vorrei far giungere un sentito grazie e vicinanza per un lutto che tocca tutto il nostro Paese. La violenza contro chi lavora al servizio della sicurezza di tutti i cittadini tocca nel cuore le Istituzioni e ci unisce. Giustizia e pace sono due imprescindibili condizioni a cui aspirare per vivere.