Rockolors * settore edile: ” Dalla provincia italiana alle ville di tutto il mondo come rendere i sassi delle opere d’arte “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dalla provincia italiana alle ville di tutto il mondo. È possibile prendere un’azienda che da più di 50 anni lavora nel campo dell’estrazione della pietra, in un momento per il settore edile cosi difficile e complicato e creare qualcosa di unico al mondo?

Sembra che ci siamo riusciti, visto che da una piccola realtà provinciale italiana, stiamo arrivando in tutto il mondo con la nostra particolare produzione.

Si tratta di Rockolors, il primo marchio al mondo di produzione pietre e ciottoli colorati da decorazione.

Da 3 generazioni siamo cavatori, ma complice la crisi edile ci siamo inventati una nuova produzione ed un nuovo utilizzo per i sassi estratti in cava.

Grazie all’aiuto di una multinazionale tedesca della chimica, abbiamo brevettato un procedimento unico nel suo genere per colorare in maniera indelebile i sassi e renderli degli splendidi oggetti per decorare ed arredare gli ambienti.

Una storia di un’azienda italiana che in un settore estremamente complesso come quello edile ha saputo rivoluzionarsi e portare dei semplici sassi ad essere i protagonisti dell’arredo e decorazione di ambienti esclusivi.

Da una semplice cava di pietra ad elemento di design, anche questo il Made in Italy è capace di fare, rendere i sassi delle opere d’arte.