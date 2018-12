RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” Il paradiso delle signore ” – rai 1: ” NELLA PUNTATA DEL 25 / 12 / 2018 Luciano non partecipa al pranzo di Natale per raggiungere Clelia ” (LINK VIDEO)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 77. Luciano non partecipa al pranzo di Natale per raggiungere Clelia e i due si lasciano andare a un momento di intimità. Don Saverio chiede a Elena di tenere lezioni serali per bambini figli di emigrati. Marta trova un vecchio album fotografico che le dà un’idea per salvare il Paradiso delle signore.