RICHIEDENTI TERRA * “INAUGURORTO VILLANO” : SABATO 14 APRILE, A VILLAZZANO DI TRENTO

InaugurOrto Villano. Sabato 14 aprile inaugurazione della stagione orticola all’Orto Villano; un orto comunitario che si trova tutti i sabati circa dalle ore 14.30 fino al calar del sole per seminare e coltivare un piccolo terreno, antichi saperi e relazioni. L’orto si trova a Villazzano di fronte al parcheggio della stazione dei treni di Villazzano.

A partire dalle 12.00 Pic-Nic comunitario. A seguire: laboratori per bambini: Semenzaio e Gioco dell’oca ecologico a squadre dentro l’ecosistema di un orto naturale

lavori nell’orto: pacciamatura dei cumuli, semina, trapianti e raccolta di erbe spontanee.

In ogni momento: musica diffusa, visite all’orto, chiacchiere, vinello e raccolta idee per il campeggio all’orto che si terrà il 22-23-24 giugno.

In caso di pioggia l’inaugurazione verrà rinviata a data da destinarsi.

Per maggiori informazioni: www.richiedentiterrra.org / www.facebook.com/RichiedentiTerra

Richiedenti Terra

Orto Villano – via Asiago, di fronte alla stazione Fs di Villazzano. Come arrivare: a piedi o in bici, bus 6 (fermata “Villazzano Fs”), treno della Valsugana, in auto (parcheggio della stazione)