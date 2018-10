RCS * CHIAMBRETTI A ‘ OGGI ‘: ” SE LA TV È VOLGARE NON È COLPA DI CHI LA FA “

In un’intervista a Oggi, in edicola da domani, dice Piero Chiambretti: «La tv di oggi è più volgare di quella di dieci anni fa? Dipende. Se mettessimo a confronto la società di oggi con la tv di oggi, sarebbe pari e patta: si somigliano. Se mettessimo a confronto la volgarità di oggi con quella di dieci anni fa, dovremmo andare tutti all’inferno».

E sul rapporto tra qualità e ascolti dice: «Quasi dieci anni di Mediaset cambiano anche i più puri come me. Continuo a pensare alla tv come a un’espressione da autore: credo che non possa vincolarsi sistematicamente ai trucchi dell’ascolto».