RCC * Antonio Caprarica: ” Finita l’epoca del politicamente corretto, oggi vengono premiati coloro che fanno più rumore “

Antonio Caprarica: “Finita l’epoca del politicamente corretto, oggi nell’epoca del cattivismo imperante vengono premiati coloro che fanno più rumore. Se una volta uno quando aveva un problema di stomaco metteva una manina davanti alla bocca, oggi fa un bel rutto e viene applaudito. Migranti? La paura è la chiave di volta del sovranismo che non è altro dello pseudonimo del vecchio nazionalismo, che ha incendiato per due volte l’Europa e l’ha ridotta in cenere. Se sopravvivrà il governo Conte-Salvini e Di Maio? Bisogna chiedersi semmai se sopravvivrà l’Italia a Conte, Salvini e Di Maio”.

Il giornalista e scrittore Antonio Caprarica è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’Europa e i populismi. “Ai miei tempi abbiamo trovato nella costruzione di un’Europa senza confini la promessa di un avvenire migliore e senza più guerre –ha dichiarato Caprarica-. E’ un grande delusione per le persone della mia generazione vedere che certi ideali vengono disprezzati, in nome del cattivismo imperante. Finita l’epoca del politicamente corretto, oggi vengono premiati coloro che fanno più rumore. Se una volta uno, quando aveva un problema di stomaco, metteva una manina davanti alla bocca, oggi fa un bel rutto e viene applaudito”.

Sui migranti. “Non riesco a concepire il mondo dei prossimi secoli ancora diviso dalle barriere ormai medievale delle razze, dei colori, delle frontiere -.ha affermato Caprarica-. Il mondo di internet, in cui la comunicazione spazza via tutte le barriere, come può essere domani un mondo con nuove frontiere, divisioni e pregiudizi? Davvero qualcuno pensa che si possa bloccare un fenomeno storico come quello delle migrazioni? Occorre fare uno sforzo estremo per cercare di persuaderli che la paura è la chiave di volta del sovranismo che non è altro dello pseudonimo del vecchio nazionalismo, che ha incendiato per due volte l’Europa e l’ha ridotta in cenere. Consentire al nazionalismo di riemergere è un errore fatale che minaccia il nostro futuro”.

Sopravvivrà il governo Conte-Salvini e Di Maio? “Piuttosto la domanda è: sopravvivrà l’Italia a Conte, Salvini e Di Maio?” ha concluso Caprarica.