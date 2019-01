RAI STORIA * IL CASO MATTEI: A “Binario Cinema” il film di Francesco Rosi con Gian Maria Volontè »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La grande avventura imprenditoriale e politica di Enrico Mattei, dall’immediato dopoguerra al tragico epilogo del 27 ottobre 1962, quando perirà in un incidente aereo dalle circostanze mai del tutto chiarite. Una vicenda che il film di Francesco Rosi con Gian Maria Volontè – in onda domenica 6 gennaio alle 21.10 su Rai Storia per “Binario Cinema” – ricostruisce con un sapiente mix di generi, dove il giallo si incrocia con la cronaca, il reportage e il documentario.

Palma d’oro al film e menzione speciale a Gian Maria Volontè al Festival di Cannes del 1972.