rai * SANREMO: ” CLAUDIO BAGLIONI A RADIO2 SOCIAL CLUB ANNUNCIA I NOMI DEI 24 FINALISTI DI SANREMO GIOVANI “

Con una puntata speciale di ‘Radio2 Social Club’, in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma, martedì 27 novembre alle 10.30, verranno ufficializzati i nomi dei 24 finalisti di Sanremo Giovani.

Sarà Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival, a fare incursione all’interno del programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni per annunciare, in esclusiva, i 24 finalisti che prenderanno parte a “Sanremo Giovani”, in programma dal 17 al 20 dicembre con 4 appuntamenti preserali e il 20 e il 21 dicembre, in prima serata in diretta su Rai1 e Rai Radio2 dal Teatro del Casinò di Sanremo.

L’edizione 2018 di Sanremo Giovani si presenta con una importante novità: saranno due i vincitori, uno per sera, che prenderanno parte direttamente alla gara di febbraio, quindi con la possibilità di giocarsi fino in fondo anche la vittoria del Festival di Sanremo 2019.

La 69ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che vede alla direzione artistica Claudio Baglioni per il secondo anno consecutivo, andrà in onda su Rai1 e Rai Radio2 dal 5 al 9 febbraio 2019 in diretta dal Teatro Ariston.

‘Radio2 Social Club’ è in diretta su Youtube Rai e anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibile sulla App di RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instragram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2.