Rai Radio1 * UE: TAJANI, ” SE LA FRANCIA SFORA IL TETTO DEL 3% RISCHIA PROCEDURA D’INFRAZIONE, LA LEGGE DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ue, Tajani: se Francia se sfora tetto 3% rischia procedura d’infrazione, la legge deve essere uguale per tutti. “Se con i 100 euro di aumento dello stipendio minimo Macron sforerà il tetto del 3%? Per questo credo che anche la Francia rischi la procedura d’infrazione, anche se non ha il debito pubblico che ha l’Italia”. Lo dice a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo.

La legge deve essere uguale per tutti: non è che con l’Italia bisogna esser severi e con la Francia morbidi”, ha proseguito a Rai Radio1. E’ messo peggio il governo italiano, quello francese o quello inglese? “E’ una bella gara, sono messi male tutti e tre”. Per quale motivo? “Gli inglesi perché non si capisce dove vogliano andare, vogliono uscire dall’Unione Europea e ora non sanno come fare. Hanno commesso un grave errore e ora pagheranno un prezzo economico alto”. La Francia? “Macron deve vedersela con i gilet gialli”. E in Italia? “Da noi regna sovrana la confusione, non si capisce chi comanda”.