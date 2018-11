RAI RADIO1 * ‘ DONNE IN PRIMA LINEA ‘: ” Tema della puntata del 18 novembre sarà il ruolo delle donne nel web – la mail Per comunicare con la redazione “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 18 novembre alle ore 8,30 su Radio1 Rai Maria Teresa Lamberti conduce “Donne in prima linea”. Parteciperanno alla puntata: Ilaria Mazzarotta, food blogger; Sonia Rondini, sociologa, organizzatrice di eventi, autrice del blog “Fashion in town”.

Tema della puntata sarà il ruolo delle donne nel web. Le due ospiti racconteranno come hanno cambiato la loro vita e come possono cambiare anche la Rete. Per comunicare con la redazione, la mail è donneinprimalinea@rai.it