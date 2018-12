RAI RADIO 3 * ” CONCERTO DI CAPODANNO “: « In esclusiva la diretta da Vienna alle ore 11.15 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Rai Radio3: Concerto di Capodanno”. In esclusiva la diretta da Vienna 01-01-2019 – 11:15. Unica rete in Italia a trasmettere per intero il “Concerto di Capodanno” da Vienna, Radio3 proporrà in diretta il celeberrimo evento dalle ore 11.15, all’interno della trasmissione “Il Concerto del mattino”.

Sarà Christian Thielemann, attuale direttore della Staatskapelle di Dresda e direttore musicale del Festival di Bayreuth, a dirigere il Concerto nella Grosser Saal del Musikverein di Vienna. Un debutto atteso quello di Thielemann che, pur avendo diretto i Wiener Philharmoniker in altre occasioni, si cimenta per la prima volta nel Concerto di Capodanno. E come vuole la tradizione i Wiener proporranno valzer, polche, mazurke di Ziehrer, Hellmesberger e ovviamente degli Strauss.