RAI RADIO 1 – “Un Giorno da Pecora“: AUTONOMIE, MINISTRO STEFANI: « SONO OTTIMISTA, SPERO PRIMA DELLE EUROPEE, LE REGIONI NON TERRANNO L’80% DELLE TASSE »

Autonomie, MinistroStefani: sono ottimista, spero prima delle europee. le regioni non terranno l’80% delle tasse. “Sarà approvata la legge sulle Autonomie? Le dichiarazioni dicono che l’autonomia si fa, l’autonomia è nel contratto di governo“. Così a Rai Radio1 Un Giorno da Pecora Erika Stefani, il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

A quale tipologia di autonomia si deve fare riferimento? “C’è l’impianto proposto dalla regioni, lo abbiamo esaminato coi ministeri attraverso una serie di riunioni infinite per fare una trattativa. Ci sono dei nodi politici ma degli accordi ci sono”.

Lei che previsioni fa a riguardo? “Io sono assolutamente ottimista”. Che tempi prevede? “Mi piacerebbe si riuscisse a fare prima delle europee, mi piacerebbe tanto che si arrivasse almeno ad arrivare alla firma dell’intesa”.

Si dice che alcuni regioni terranno per sé l’80% delle tasse che pagano i cittadini? “Non mi risulta – ha detto la Stefani a Rai Radio1 – e non so come sui giornali possano fare questi conti: se non sai esattamente quasi sono le competenze attribuite in maniera esclusiva, come si fa a fare il conto delle risorse?” Se non si facesse l’autonomia, lei si dimetterebbe? “Dipende. Se fallisce perché bocciata completamente la proposta, che viene bocciata in aula, che non si fa e che è la fine di tutto un percorso, allora dico: va bene, prendiamo atto”.