RAI * “ Lineabianca “: « Massimiliano Ossini IL 9 marzo SARà In Valle d’Aosta, nel comprensorio sciistico del “Matterhorn Ski Paradise“ »

Lineabianca. In Valle d’Aosta. Il prossimo appuntamento di Lineabianca, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, in onda sabato 9 marzo, alle 14 su Rai1, sarà un viaggio, a quasi 4000 metri di altezza, nel comprensorio sciistico del “Matterhorn Ski Paradise”, il più alto d’Italia, nel cuore della Valle d’Aosta: 350 km di piste che si snodano tra stupende montagne e che collegano le località italiane di Cervinia e Valtournenche con la svizzera Zermatt.

Quota 3492 metri sul livello del mare: sulla vetta del Furggen, al confine tra Italia e Svizzera, in una straordinaria cornice naturalistica dominata dal monte Cervino, ci sarà un’emozionante apertura del nostro conduttore con Lino Zani ed una guida alpina “molto speciale”. Sci ai piedi, da Plan Maison a Plateau Rosa con un ospite d’eccezione: il giornalista del Tgr Valle d’Aosta Renato Willien. Insieme a lui per conoscere luoghi, storie, personaggi e curiosità di Cervinia, come lo spostamento della linea di confine Italia/Svizzera per l’inevitabile scioglimento del ghiacciaio, segno inequivocabile dei cambiamenti climatici in atto o la prestigiosa gara di sci alpinismo “Mezza Lama”, il “Chilometro Lanciato”, antica competizione di sci degli anni 70 e l’incredibile spettacolo della grotta di ghiaccio del Piccolo Cervino. A Chamois, affacciata su una spettacolare vallata, si visiterà la casa di paglia, mirabile esempio di bioarchitettura ad alta efficienza energetica.

Una casa passiva, priva di impianti di riscaldamento tradizionali, per una abitazione ad una quota di 1816 metri sul livello del mare, tetto, pareti e solai realizzati in telai prefabbricati in legno e paglia di riso. Infine, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, alla scoperta delle bellezze della valle di Rhemes: i cani anti bracconaggio, il ritorno del gipeto e i 70 anni dei guarda parco.