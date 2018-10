RAI 5 * ‘ WILD FILIPPINE ‘: NEL CORSO DELL’EPISODIO, LO ZOOLOGO NIGEL MARVEN VISITA LE FAMOSE “ CHOCOLATE HILLS ” DI BOHOL

Bizzarre creature e paesaggi mozzafiato presenti in una manciata di isole delle Filippine: Bohol, Cebu e Mindanao. Sono questi i protagonisti dell’ultimo episodio della serie in prima visione “Wild Filippine” in onda domenica 28 ottobre alle 21.15 su Rai5.

Nel corso dell’episodio, lo zoologo Nigel Marven visita le famose “Chocolate Hills” di Bohol, formazioni geologiche ricoperte di un’erba che nella stagione secca cambia colore e passa dal verde al marrone, dando così nome al luogo; esplora poi l’iconico Monte Apo dove l’aquila più rara del mondo sta tornando e su una piccola isola, al largo della costa di Mindanao, scopre un gigantesco buco nel terreno che ospita la più grande colonia di pipistrelli al mondo, quasi 2 milioni di esemplari.