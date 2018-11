RAI 5 * ‘ WILD COLOMBIA ‘: ” Protagonista del primo episodio è il dipartimento di Chocó, bagnato sia dall’Oceano Pacifico sia dall’Atlantico “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dall’oceano Pacifico all’oceano Atlantico, dalle cime delle Ande alle foreste pluviali, dal Rio delle Amazzoni al fiume Orinoco, il paesaggio selvaggio ed esotico della Colombia cela una grande una varietà di creature. La serie in tre episodi dal titolo “Wild Colombia”, che Rai Cultura propone da giovedì 8 novembre alle 15.00 su Rai5, esplora i paesaggi di questo paese alla scoperta delle sue praterie, delle sue foreste e delle sue montagne.

Questo mix unico di habitat incontaminati ospita un enorme patrimonio di piante rare, così come molte creature selvagge. Protagonista del primo episodio è il dipartimento di Chocó, bagnato sia dall’Oceano Pacifico sia dall’Atlantico. Anche se leggendario per la sua ricchezza biologica, il suo territorio resta in gran parte inesplorato e nasconde molte specie ancora da scoprire.