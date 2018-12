RAI 3 * ‘ STORIE MALEDETTE ‘: ” DOMENICA 16 DICEMBRE NEL CUORE FERITO DELLA STRAGE DI ERBA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 16 dicembre alle 21,15 su Rai3 ritorna “Storie maledette”. In una puntata straordinaria Franca Leosini affronta i veleni che dopo dodici anni ancora aleggiano intorno alla strage di Erba. Malgrado tre sentenze abbiano stabilito in via definitiva che i responsabili del massacro di Raffaella Castagna, suo figlio Yussef di soli due anni, sua madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini siano i vicini di casa Rosa Bazzi e Olindo Romano, sulla famiglia Castagna, continua a infuriare, violento, atroce, il vento dei sospetti.

Nel raccontare i retroscena della tragica vicenda, Franca Leosini ci porta nel “cuore ferito della strage di Erba” dando voce a Pietro e Beppe Castagna.