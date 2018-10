RAI 3 * ‘ LE RAGAZZE ‘: INTRODOTTE DA GLORIA GUIDA, LE PROTAGONISTE SONO SULTANA RAZON VERONESI, LAURA EFRIKIAN, ARMANDA DE ANGELIS, SARA SIMEONI, MARCELLA STAGNO E GRETA MAFFIOLETTI

Le Ragazze tornano su Rai3, a partire da domenica 28 ottobre, questa volta in prima serata alle 21.10. Introdotte da Gloria Guida, le protagoniste della prima puntata sono Sultana Razon Veronesi, Laura Efrikian, Armanda De Angelis, Sara Simeoni, Marcella Stagno e Greta Maffioletti. Il mosaico della prima puntata si apre con la testimonianza di Sultana Razon Veronesi, medico pediatra e vedova del Professor Umberto Veronesi.

Nei suoi occhi e nella sua voce rivive in tutta la sua atrocità il ricordo della deportazione nel campo di concentramento nazista di Bergen Belsen nel 1943. Si prosegue con due ragazze degli anni ’60: Laura Efrikian, attrice e annunciatrice televisiva, icona romantica del decennio per la sua storia d’amore con Gianni Morandi, e Armanda De Angelis, operaia sindacalista con la grinta di una leonessa. Due storie lontanissime eppure accomunate dalla determinazione con cui entrambe hanno affrontato la loro vita senza mai smettere di credere in loro stesse.

A seguire, gli anni ’70 ci presentano un’altra coppia di donne straordinarie: la campionessa di salto in alto Sara Simeoni, record mondiale nel 1978 e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980, e Marcella Stagno, palermitana ribelle e anticonformista, redattrice di Radio Aut al fianco di Peppino Impastato. La prima puntata si chiude infine con l’intervista alla giovane Greta Maffioletti, bergamasca ventiduenne che ci ricorda l’importanza dei legami familiari nei momenti di maggiore fragilità e vulnerabilità degli adolescenti.