RAI 3 * ‘ KILIMANGIARO ‘: ” Tra le mete di domenica 18 novembre – lo Zambia, l’Irlanda, la Giordania, Salisburgo,Londra, l’Uzbekistan, e le spiagge di Florianópolis in Brasile “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 18 novembre alle 15.30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich la nuotatrice Simona Quadarella, campionessa europea e record italiano nei 1500 stile libero, l’astrofisico Luca Perri per scoprire le fake news sull’universo, il geologo Mario Tozzi per conoscere le zone desertiche del pianeta e la biologa marina Mariasole Bianco per parlare di biodiversita’.

In collegamento dall’Egitto l’apneista Alessia Zecchini. Tornano i “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci che continua a girare l’Islanda in bicicletta elettrica mentre la Cuoca Rosa cucinerà i piatti della cucina italiana in Sri Lanka. Con il linguista Giuseppe Antonelli si ntraprenderà un “viaggio letterario” tra le parole ispirate dal “Pranzo di Babette”, il racconto di Karen Blixen. Pagina aperta sull’attualità con Diario del mondo e il giornalista Riccardo Chartroux.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà i viaggi più belli da fare con i bambini e i telespettatori potranno votare quello che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 18 novembre: lo Zambia con i suoi parchi, la verde Irlanda, la Giordania con il celebre sito archeologico di Petra, Salisburgo, città natale di Mozart, il paradiso di Martinica, Londra, l’Uzbekistan, ex Repubblica sovietica, una crociera in Antartide e le spiagge di Florianópolis in Brasile.