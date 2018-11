RAI 3 * ‘ KILIMANGIARO ‘: ” Tra gli ospiti l’architetto del bosco verticale Stefano Boeri “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





l viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna la domenica pomeriggio alle 15:30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich l’architetto che ha progettato il bosco verticale a Milano Stefano Boeri, il geologo Mario Tozzi e la videomaker Chiara Cetorelli.

In studio ci sarà anche una famiglia molto avventurosa, i Bellet Grava, originaria di Revine Lago, in provincia di Treviso, che in quasi tre anni con il progetto BioCycling ha percorso in bici l’America Latina, macinando oltre ventimila chilometri. In collegamento dall’Oman scopriremo le peripezie dei Ragni di Lecco, uno dei più importanti gruppi alpinistici del mondo con una storia di oltre 70 anni. Nuova avventura di Gabriele Saluci che con i suoi “viaggi al rallentatore” questa volta gira l’Islanda in bicicletta elettrica mentre con il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli andremo a conoscere la Miniera di Monteneve in Alto Adige. Con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un “viaggio letterario” tra le parole ispirate dall’Assassinio sull’Orient Express, uno tra i più famosi romanzi gialli di Agatha Christie.

Pagina aperta sull’attualità con Medici senza Frontiere e l’esperienza dell’ostetrico volontario Fabrizio Carnevale. Tornano anche questa domenica le classifiche del Kilimangiaro. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà le dieci “città più pulite” del mondo. Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro.

Tra le mete di domenica 11 novembre: i cieli del Canada, le barriere coralline nell’Arcipelago di Vanuatu nel Sud del Pacifico, la città di Tolosa, chiamata “la Ville Rose” per i suoi mattoni di terracotta, la provincia cinese di Qinghai, l’atollo di Fakarava nella Polinesia francese, la Colombia in Sud America, la Carelia, repubblica della Federazione russa, Luxor, l’antica Tebe, in Egitto e la fiabesca Nuova Zelanda.