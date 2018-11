RAI 3 * ‘ KILIMANGIARO ‘: domenica 4 novembre Tra gli ospiti le ‘ farfalle ‘ della ginnastica ritmica italiana

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 4 novembre su Rai3 alle 15.30, per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich le “farfalle” della ginnastica ritmica italiana, campionesse agli ultimi Mondiali, e Roberto Conte, fotografo dei luoghi abbandonati. Tornano in studio anche il geologo Mario Tozzi per conoscere i deserti del nostro pianeta e il matematico Piergiorgio Odifreddi per scoprire la matematica alla base dell’architettura moderna. In collegamento dal Marocco la campionessa di kitesurf Francesca Bagnoli.

Questa domenica ultima puntata per i “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre in Madagascar, la cuoca Rosa andrà a preparare i piatti della cucina italiana nello Sri Lanka mentre con il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli andremo a conoscere il Tagliamento e i luoghi della prima guerra mondiale. Con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un “viaggio letterario” tra le parole ispirate dal “Pranzo di Babette”, il racconto di Karen Blixen. Pagina aperta sull’attualità con “Diario del mondo” e il giornalista Sandro Petrone.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà cinque “skyline” tra quelli più belli del mondo e i telespettatori potranno votare quello che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 4 novembre: il Cile, la multiculturale Vancouver in Canada, i canali di Bruges, le paradisiache Isole della Lealtà, i ghiacci dell’Artico, la selvaggia Cambogia, Quito, capitale dell’Ecuador, e Cape Cod nel Massachusetts.