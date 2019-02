rai 3 * “ Kilimangiaro “: « domenica 24 febbraio viaggio speciale in europa, tra bellezze naturali e città affascinanti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Puntata speciale del “Kilimangiaro” che domenica 24 febbraio parte in anticipo alle 14.35 su Rai3 con un viaggio in Europa tra bellezze naturali e città affascinanti. Ospiti speciali di Camila Raznovich il botanico Stefano Mancuso, il direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Paolo Magri, lo storico Carlo Greppi per conoscere “storie di muri” e dei loro protagonisti e la fotografa Valentina Tamborra con i suoi reportage. In collegamento da Ginevra la giornalista scientifica del Cern, Paola Catapano, per scoprire i sotterranei dell’organizzazione europea per la ricerca nucleare mentre a Santo Domingo ci sarà il surfista Lorenzo Castagna.

Prosegue il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Dozza in Emilia-Romagna. Prima puntata delle avventure dei torinesi Danilo Ragona e Luca Paiardi in giro per il mondo, i due viaggiatori in “carrozzina” che questa domenica saranno al Carnevale di Rio, mentre la cuoca Rosa sarà di nuovo in Cina per cucinare i piatti della tradizione italiana. Con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un “viaggio letterario” tra le parole dell’Odissea. Spazio all’attualità con “Diario del mondo” e la giornalista Marilù Lucrezio.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcuni “luoghi del cinema” e i telespettatori potranno votare quello che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 24 febbraio: i luoghi storici dell’Irlanda da Nord a Sud, Ginevra, la Slovenia tra montagne e laghi, il Giappone visto dall’alto, Lisbona, i siti archeologici dell’Isola di Pasqua, il paradiso delle isole panamensi San Blas, i tetti di New York, il Myanmar, terra di pagode e monasteri, la natura dell’Uganda e le Isole Hawaii.