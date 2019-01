RAI 3 * “ KILIMANGIARO “: « domenica 13 gennaio al Via la nuova stagione con tante novità »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Torna la domenica pomeriggio su Rai3 la nuova stagione de il “Kilimangiaro”, per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich, nella puntata di domenica 13 gennaio, alle 15.30, la scrittrice Helena Janeczek, vincitrice del Premio Strega 2018, e la biologa marina Mariasole Bianco. In studio ci saranno anche i funamboli dei ghiacci Mattia Felicetti e Benjamin Kofler che racconteranno la loro ultima avventura nelle Highlands, in Scozia. In collegamento da Nazaré in Portogallo Alessandro Marcianò, il primo italiano ad essere scivolato su un’onda di 18 metri nel paradiso dei surfisti.

Il geologo Mario Tozzi prosegue il giro D’Italia alla scoperta delle bellezze naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Mel in Veneto. Nuova avventura del “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli nel parco archeologico di Veio nel Lazio mentre la cuoca Rosa torna a cucinare i piatti della tradizione italiana in Vietnam. Con il linguista Giuseppe Antonelli si parte per un “percorso letterario” tra le parole ispirate da “Anna Karenina” di Lev Tolstoj. Spazio all’attualità con “Diario del mondo” e Paolo Magri, direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

Alle classifiche del “Kilimangiaro” quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcuni “viaggi romantici” e i telespettatori potranno votare quello che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai utilizzando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Per i documentari realizzati dai film-maker del programma, tra le mete della puntata le meraviglie naturali dell’America, le montagne e le foreste della Bolivia, l’Isola di Lesbo, i parchi naturali della Thailandia, un viaggio a cavallo in Scozia, il paradiso di Grenada nei Caraibi, la citta di Cape Town e l’Australia.