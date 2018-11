RAI 3 * ‘ IL POSTO GIUSTO ‘: ” verrà spiegato come accedere alle opportunità offerte oggi dal mercato del lavoro “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sarà ricca di novità la nuova edizione de “Il Posto Giusto”, il programma condotto da Federico Ruffo, in onda da domenica 11 novembre alle 13 su Rai3. Prodotto in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, Il Posto Giusto racconterà ancora una volta gli strumenti che Italia ed Europa mettono a disposizione di chi cerca un lavoro. Attraverso il racconto di storie sia professionali che umane, verrà spiegato in modo semplice come accedere alle opportunità offerte oggi dal mercato del lavoro.

In studio, l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini spiegherà ogni settimana uno strumento diverso, mentre la giornalista Elisabetta Tanini illustrerà con dati e classifiche quali siano i mestieri più richiesti e quale retribuzione si possa ricevere. In una scenografia rinnovata, torneranno il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia che analizzeranno colloqui reali registrati qualche giorno prima.

L’ospite vip della prima puntata sarà l’ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, che racconterà i momenti salienti della sua carriera e del rapporto con il mestiere di giornalista e con quello di storico. Entrano a far parte della squadra de Il Posto Giusto i comici Michela Giraud, che girando per strade e mercati cercherà di capire se gli italiani conoscono realmente le politiche attive e Marco Marzocca, che con Stefano Sarcinelli, interpreterà in chiave ironica alcune situazioni legate al mondo del lavoro. Tra i temi trattati nella prima puntata: il mestiere del fisioterapista, i corsi per diventare grafico pubblicitario, le professioni che ruotano intorno a un evento come il matrimonio e una storia legata all’apprendistato cosiddetto professionalizzante.

