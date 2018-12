RAI 3 * ‘ DOTTORI IN CORSIA ‘: ” Settima puntata della docu-serie con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Settimo appuntamento, domenica 16 dicembre, con “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, in onda alle 23,20 e in replica ogni venerdì alle 15,20 su Rai 3.

Le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più grande d’Europa per raccontare un nuovo ed intenso viaggio alla ricerca della guarigione e portare sul piccolo schermo storie di alta e media complessità medica documentando dal vivo il miracolo quotidiano della medicina.

In ogni puntata tre storie di vita, tre grandi sfide ogni volta diverse, per raccontare la battaglia quotidiana per la vita.

Nella settima puntata continua la storia di Arianna che ha superato l’intervento di rimozione del Cuore di Berlino e, dopo alcuni giorni sotto osservazione in terapia intensiva, viene trasferita in reparto e sottoposta ad una cura farmacologica importante. Dopo dieci lunghi mesi all’Ospedale Bambino Gesù, verrà dimessa e potrà tornare a casa insieme alla famiglia.

Nel reparto di cardiologia arriva Samuele, un bambino di nove anni affetto da tachicardia nodale. I medici decidono di operarlo tramite un intervento di endoscopia che gli permetterà di risolvere la sua delicata patologia.

Sara ha undici anni, è affetta da una rara sindrome genetica che le causa una grave insufficienza renale e non le permette di vivere una vita normale. Suo padre Roberto si è offerto di donarle il suo rene. Dopo vari accertamenti si può procedere all’operazione.

L’hashtag per tutti i social è: #Dottoriincorsia